Україну перевели в одну групу з Камбоджою і Ямайкою

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s підвищила оцінку країнових і галузевих ризиків банківського сектора (BICRA) України, перевівши країну з групи 10 у групу 9.

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

«Ми підтверджуємо нашу оцінку економічного ризику «10» і присвоюємо Україні оцінку галузевого ризику «7»», - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що S&P провело аналіз банківського сектора України (В+/Стабільний/В; рейтинг за національною шкалою: uaAA-) відповідно до оновленої методології присвоєння оцінки BICRA. Відповідно до критеріїв S&P, методологія BICRA визначається як система, «розроблена для оцінки і порівняння банківських систем різних країн». Аналіз BICRA в рамках кожної окремої країни охоплює фінансові інститути, як ті, що мають, так і ті, що не мають рейтингів, які приймають вклади, видають кредити або поєднують обидва види діяльності. Відповідно до градації BICRA, країни поділяються на групи залежно від рівня ризиків у їхніх банківських системах - від групи 1 (країни з найменшими ризиками) до групи 10 (країни з найбільшими ризиками). Крім України, до групи 9 належать Азербайджан, Венесуела, Ямайка, Парагвай і Камбоджа.

«Оцінка економічного ризику «10» відображає нашу думку про те, що Україна зазнає дуже високого ризику порушення економічної стійкості, дуже високого ризику виникнення економічних дисбалансів і винятково високого кредитного ризику в економіці (відповідно до визначень, наведених у критеріях)», - наголошується в повідомленні S&P.

Крім того повідомляється, що оцінка галузевого ризику «7» зумовлена дуже високими ризиками, пов`язаними з інституційною структурою України, і високими ризиками, пов`язаними з якістю конкурентного середовища і ресурсною базою банків (відповідно до визначень, наведених у критеріях).