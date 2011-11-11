У СБУ пояснили, навіщо «навідалися» в офіс «Патріоту України»

У харківському офісі організації «Патріот України» обшук проводять слідчі Головного слідчого управління МВС України.

Таку інформацію УНІАН підтвердили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ВЗГ, обшук проводиться у рамках «об’єднаної кримінальної справи республіканського масштабу стосовно всіх справ по «Патріоту України».

У прес-центрі обласного управління СБУ повідомили, що співробітники СБУ не є ініціаторами обшуку та беруть у ньому участь у складі оперативно-слідчої групи.

Водночас адвокат «Патріоту України» Ігор ДЕГТЯР, який прибув на місце обшуку, журналістам повідомив, що обшук в офісі організації проводиться у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом стрілянини у серпні у дворі цього офісу.

«Співробітники СБУ під керівництвом слідчого Головного слідчого управління проводять обшук відповідно до постанови, санкціонованої заступником прокурора області. Обшук у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи у зв’язку з подіями, що відбулися за цією адресою у серпні. У рамках розслідування цієї справи проводиться обшук», - сказав адвокат.

За інформацією І.ДЕГТЯРА, потерпілий у цій справі вказав, що в нього під час інциденту, який розслідується, зникли особисті речі, які правоохоронці шукають.

І.ДЕГТЯР висловив переконання, що даний обшук не матиме конкретних результатів. «Я вважаю, що цей обшук не дасть ніяких результатів, все робиться формально, для галочки», - сказав він.

За словами І.ДЕГТЯРА, постанову про обшук винесено відповідно до кримінально-процесуального права, дії слідчо-оперативної групи проводяться У рамках закону, фізична сила не застосовувалася, претензій немає.

Вахтер, який був присутній під час приходу в офіс правоохоронців, зазначив, що до приміщення зайшли близько восьми осіб у чорній формі та масках і слідчій. Двері у приміщення харківського «Патріоту України» зачинені. До журналістів ніхто зі слідчих не виходить.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня близько 18.30 у центрі Харкова, у дворі офісу ГО «Патріот України» сталася бійка, внаслідок якої до лікарні потрапили троє її учасників – двоє активістів організації та чоловік, який під час бійки застосував травматичний пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).