Через матч сьогодні водіям буде сутужно в центрі Києва

Сьогодні у Києві у зв’язку із проведенням товариської зустрічі між збірними командами України та Німеччини з футболу на НСК «Олімпійський» буде обмежено рух автомобілів на прилеглих до стадіону вулицях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 17.00 до 00.30 суботи, 12 листопада буде перекрито рух транспорту на: вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського); вул. Рогнідинській (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної); вул. Жилянській (від вул. Червоноармійської до вул. Шота Руставелі); вул. Фізкультури (від вул. Червоноармійської до заїзду на НСК «Олімпійський»); вул. Червоноармійській (від вул. Димитрова до вул. Жилянської).

За необхідності, рух автотранспорту буде також обмежено на вул. Димитрова (від вул. Червоноармійської до вул. А.Барбюса) та пров. Лабораторному (від вул. А.Барбюса до пров. Госпітального).

Сьогодні ж комунальні служби паркуватимуть автобуси футбольних фанів вздовж бул. Лесі Українки від вул. Госпітальної до пров. Щорса (з обох сторін у правій смузі руху).

З метою вільного проходу вболівальників до НСК «Олімпійський» з 17.00 буде заборонено паркування транспорту на тротуарах вул. Червоноармійської від пл. Л.Толстого до вул. Жилянської.

Роботу громадського транспорту буде продовжено на 1 годину. Станції метро «Палац спорту» та «Олімпійська» після завершення матчу будуть закриті на вхід пасажирів.