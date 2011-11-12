Держінспекція з безпеки судноплавства підлягає ліквідації
04:33, 12 листопада 2011Суспільство
1314 0
Постанова уряду
Кабінет міністрів ухвалив ліквідувати Головну державну інспекцію з безпеки судноплавства.
Про це йдеться у постанові уряду №1149 від 9 листопада 2011 року.
Згідно з постановою, головою комісії з ліквідації Держінспекції призначено заступника начальника Держінспекції Володимира ДОРОНІНА.
Заходи з ліквідації Головної держінспекції з безпеки судноплавства мають бути здійснені упродовж шести місяців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter