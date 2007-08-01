Негода нині в моді

Завтра в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, у східній половині в окремих пунктах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, у західних областях 7-12°; вдень 20-25°, у східних областях 27-32°.

3 серпня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають мінливу хмарність. На півночі Лівобережжя часом дощ, на решті території, крім західних областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° (в західній частині місцями 7-9°), у південній частині 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°, на півдні й на крайньому заході до 31°, на півночі Лівобережжя 18-23°.

4 серпня вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть сильні дощі, на решті істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°, на півдні до 31°, на півночі Лівобережжя і в західних областях 18-23°.

5 серпня короткочасні дощі з грозами очікуються у західних та північних, Черкаській, Полтавській, Харківській областях. температура вночі 11-17°, вдень 20-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-22°).

6 серпня окремі грозові дощі пройдуть також на сході. Температура вночі 16-22°, вдень 29-35°.

У Києві та області 2 серпня буде мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°; по області вночі 12-17°, вдень 20-25°.

3 серпня. мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

4 серпня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря не зміниться.

5 серпня вночі переважно без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

6 серпня у Києві та області місцями короткочасні дощі, грози. Температура істотно не зміниться.