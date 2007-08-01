Лавринович потрапив у ДТП?

Іномарка голови Мінюсту виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з "Пежо". Щоправда, прес-служба міністра запевняє, що його в машині не було

О 8.15 Volkswagen Phaeton з гербовим номером 031 на вулиці Грушевського виїхав на смугу зустрічного руху. Машина зіткнулася з "Пежо", який хотів розвернутися і перетинав подвійну полосу. Постраждалих в ДТП немає, повідомляє "Сєгодня".

За інформацією джерел видання, міністр юстицій України Олександр Лавринович був на задньому сидінні цієї машини. Проте в прес-службі це не підтвердили.

- Ми поки не володіємо перевіреними даними. Так, дійсно Volkswagen Phaeton, про який йде мова, належить автопарку міністерства, але Олександр Лавринович їздить не на цьому автомобілі, а на джипі, - повідомила керівник прес-служби Мінюсту Лія Ільченко.