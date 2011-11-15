Новий міністр змінив кадровика та голову кримінального розшуку

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО призначив двох нових керівників на посади у центральному апарті МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, так, наказом міністра від 11 листопада керівником Департаменту кадрового забезпечення МВС призначено полковника міліції Михайла ДИВАКА.

Іншим наказом начальником Головного управління карного розшуку Департаменту кримінальної міліції МВС України призначено генерал-лейтенанта міліції Василя ПАСКАЛА.