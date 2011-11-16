Третина м’ясо-молочної продукції в Україні не відповідає нормам

Третина м’ясо-молочної продукції, представленої в торговельних мережах нашої країни, не відповідає нормам.

Про це пише газета “Голос України” (№215 від 16 листопада).

Як повідомляє видання, про це свідчать результати дослідження, проведеного Держспоживінспекцією. Так, із перевірених 400 тонн м’ясних та 200 тонн молочних продуктів майже 35% було забраковано та знято з реалізації. Найбільший огріх виробників: інформація на упаковці не відповідає дійсності.

Водночас, у газеті зазначається, що держава виділила гроші на проведення досліджень продукції, представленої на споживчому ринку. І Держспоживінспекція має витратити 1,7 млн. гривень, зокрема, і на перевірку найуживаніших продуктів. Прогнозується, що перевірки дійдуть і до виробників побутової техніки та нафтопереробників.

Видання повідомляє, що звітувати перед українцями про проведену роботу і поіменно називати всіх виробників, які проштрафляться, інспекція обіцяє щокварталу на власному сайті.

Згідно з результатами перевірки, пише газета, виробники молочної продукції найбільше грішать використанням рослинних жирів - велику їх кількісь виявили у вершковому маслі, твердих сирах та згущеному молоці. В сметані, як правило, фактичний показник жирності на два відсотки нижчий від заявленого на упаковці.

У курах-гриль фахівці Держспоживінспекції виявили мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми й бактерії групи кишкові палички.

Також результати перевірки виявили, що у ковбасах (як варених, так і напівкопчених), сардельках та сосисках завищено масову частку вологи.