Пожежу в заповіднику під Ялтою локалізовано

Пожежа в урочищі Уч-Кош (Велика Ялта, Крим), яка почалася 30 липня, сьогодні була локалізована завдяки зусиллям рятувальників, лісників і військовослужбовців внутрішніх військ, повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

Як нагадують бійці МНС, загальна площа пожежі становила близько 80 гектарів. Точна площа і величина матеріальної шкоди будуть встановлені пізніше.

Станом на вечір 2 серпня всі прикомандировані підрозділи повернені на місця свого постійного базування, за винятком Ялтинського МНС і лісгоспу. Їхнє завдання полягає в, так званому «патрулюванні місця пожежі». «Як показала проведена розвідка, на всіх 80 гектарах відсутнє відкрите горіння, місцями димлять і тліють пеньки дерев і уламки дерев», - розповіли в МНС автономії. Частина техніки ялтинських рятувальників і лісників, а також «основні рукавні лінії» залишилися на своїх місцях до повного усунення ознак горіння і остаточної ліквідації пожежі.

У районі плато гори Ай-Петрі йде невеликий дощ, що також сприяло швидкій локалізації вогнища пожежі, підкреслили в МНС.

Як повідомлялося, пожежа в урочищі Уч-Кош почалася 30 липня. За минулий місяць це восьма пожежа на території Ялтинського гірничо-лісового заповідника. Причини пожеж встановить слідство.