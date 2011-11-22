Суд визнав депутата-«регіонала» винним у побитті журналіста

Підприємець, депутат Херсонської міськради (ПР) Віктор ШЕВЧУК визнаний винним у завданні легких тілесних ушкоджень журналісту, члену української Гельсінської групи, керівнику Херсонського обласного відділення Комітету виборців України Дементію БЄЛОМУ.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, таке рішення оголосила сьогодні, 21 листопада, суддя Суворовського районного суду в м. Херсоні Ольга СЛЮСАРЕНКО під час чергового судового засідання у цій справі.

Зокрема, суддя, посилаючись на свідчення свідка і факти, встановлені під час судового розгляду, вважає, що В.ШЕВЧУК умисно завдав каліцтва Д.БЄЛОМУ 14 вересня минулого року під час публічного звіту мера Херсона Володимира САЛЬДО в обласному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша.

Водночас, вимоги сторони обвинувачення були задоволені частково: за рішенням суду В.ШЕВЧУК має сплатити штраф у розмірі 850 грн. (згідно з ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України) і виплатити постраждалому Д.БЄЛОМУ компенсацію моральної шкоди в сумі 4 тис. грн.

Прокурор з боку обвинувачення вимагав для В.ШЕВЧУКА покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, а Д.БЄЛИЙ – 10 тис. грн. компенсації моральної шкоди.

Тепер В.ШЕВЧУК має 10 днів для оскарження рішення суду першої інстанції в апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2010 року під час громадського звіту мера Херсона журналіста Д.БЄЛОГО, який закликав мера впустити до залу всіх бажаючих журналістів і депутатів від опозиції, виштовхали із залу підлеглі В.САЛЬДО. А в коридорі театру його почали «заспокоювати» лояльні до мера люди – зокрема й В.ШЕВЧУК. Захищаючись від ударів, журналіст відмахнувся рукою, на якій висів фотоапарат, і зачепив ним нападаючого В.ШЕВЧУКА. Під час бійки обидва дістали тілесні ушкодження.

В результаті обидва постраждалі подали стрічні позови про завдання тілесних ушкоджень. Враховуючи той факт, що Д.БЄЛИЙ – журналіст, і в залі театру перебував за службовою необхідністю, позов до В.ШЕВЧУКА було підтримано Херсонською міською прокуратурою.