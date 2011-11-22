Азаров у Казахстані презентує Ан-140

У рамках першого офіційного візиту прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Республіки Казахстан 23-24 листопада буде проведено презентацію нового українського літака Ан-140-100.

Про це повідомляє інформагентство «Новости Казахстана» з посиланням на інформацію офіційного представника Міністерства закордонних справ Казахстану Алтая АБІБУЛЛАЄВА.

«У рамках цього візиту українська сторона планує провести презентацію літака Ан-140-100», - сказав А.АБІБУЛЛАЄВ на брифінгу.

За його інформацією, у рамках візиту плануються зустрічі М.АЗАРОВА з Президентом Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і прем'єр-міністром Карімом МАСІМОВИМ, а також підписання двосторонніх документів, серед яких «Протокол між Урядом Республіки Казахстан і Кабінетом міністрів України про внесення змін до Угоди між урядом Республіки Казахстан і Кабінетом міністрів України про співпрацю у сфері урядового зв'язку від 14 жовтня 1997 року», «Угода про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан і Міністерством внутрішніх справ України», «Меморандум про співпрацю між НДП «Нур-Отан» і Партією регіонів України».

Окрім того, у рамках візиту заплановано проведення бізнес-форуму за участю зацікавлених державних органів і підприємницьких кіл двох країн.

Також, повідомив А.АБІБУЛЛАЄВ, під час візиту український прем'єр-міністр огляне «Центр української науки і культури», який нещодавно відкрився у будівлі Євразійського Національного Університету імені Льва Гумільова, і проведе зустріч з професорсько-викладацьким складом університету і представниками української діаспори.