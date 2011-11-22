У Черкасах прорвало головний каналізаційних колектор

У Черкасах в ніч на 22 листопада сталася аварія на головному каналізаційному колекторі міста по вулиці Чигиринській.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП "Черкасиводоканал", наразі над ліквідацією аварії працюють аварійні бригади водоканалу.

Фахівці узгоджують місце прокладання тимчасового колектора, по якому транспортуватимуться стічні води, щоб не допустити перекриття подачі води у всьому місті. Також вирішується питання енергозабезпечення аварійних насосних агрегатів.

За словами директора КП "Черкасиводоканал". Сергія ОВЧАРЕНКА, ситуація під контролем, хоча і досить складна, адже самоплинний каналізаційний колектор діаметром 1200 мм, на якому сталася аварія, розташований на глибині більше 8 метрів.

Фахівці головною причиною аварії називають зношеність труб.

Загрози витоку стічний вод Черкас у Дніпро немає, запевняють у водоканалі.