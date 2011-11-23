УВКР закликає владу України визнати Голодомор геноцидом

Українська всесвітня координаційна рада закликає нинішню владу України визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом української нації, тим більше, що на сьогодні вже десятки держав солідаризувалися з Україною і засуджують комуністичний геноцид українців 1932-1933 рр., внаслідок якого загинули мільйони і мільйони невинних чоловіків, жінок і дітей.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Української всесвітньої координаційної ради з нагоди 79-ї річниці початку Голодомору 1932-1933 рр.

Автори заяви звертаються також до українських громад за межами України з проханням продовжити свої зусилля щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом української нації у тих країнах, де ще не прийнято відповідного рішення.

Також у заяві міститься заклик до громадськості України взяти активну участь у поминанні жертв Голодомору традиційно в останню неділю листопада. «Нехай жалобні зібрання біля пам’ятних знаків, тиха хода до місць упокоєння загиблих і запалена свічка у вікні стане нашою даниною пам’яті безвинно страчених», йдеться у заяві.