АМК відмовив "Полтаваобленерго" у купівлі частки в "Київенерго"

Антимонопольний комітет України (АМК) відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Як відзначили у прес-службі, цю заяву було залишено без розгляду, оскільки не відповідала вимогам законодавства про захист економічної конкуренції. Як відзначили в АМКУ, у комітеті відсутня інформація про кінцеві бенефіціари ПАТ «Полтаваобленерго».

Водночас в АМКУ повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакету акцій «Київенерго» подали ДТЕК і ПАТ «Полтаваобленерго»; заявку на участь у конкурсі з продажу 45,103% держпакету «Західенерго» також подала компанія ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р.

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.