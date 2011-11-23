Фермерські господарства можуть бути виключені зі списку покупців сільгоспземлі

Фермерські господарства можуть виключити зі списку покупців сільгоспземель, згідно з доопрацьованою редакцією закону про ринок земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ під час круглого столу.

За його словами, згідно з чинною редакцією закону, існує три покупця ділянки сільгосппризначення – держава, фермерські господарства або громадяни України.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що у доопрацьованій версії є два варіанти – або виключити фермерські господарства взагалі зі списку покупців сільгоспземель, або залишити ті господарства, які були створені до 1 січня 2011 року.

«Швидше за все, не буде фермерських господарств взагалі», - додав він.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що після внесення змін до закону про фермерські господарства, вони почали розмножуватися як гриби заради того, щоб скуповувати землі.

Крім того, серед пропонованих змін до закону – обмежити максимальну площу сільгоспземель, що орендуються, на території районів.

«Є пропозиції обмежити площу земель, що орендуються, максимум 5 тис. га на території одного району. На мій погляд, це маленька площа. Сьогодні великі землекористувачі володіють земельними ділянками по 5-7, до 10 тис. га. Я думаю, що ця норма буде збільшена. Я думаю, що вона буде не менш як 10 тис. га», - сказав він.

Також до закону планується внести зміни, що зменшують максимальну площу земельних ділянок сільгосппризначення для продажу з існуючих 2,1 тис. га до 100-500 га.

М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що відомство наполягатиме на прив'язці максимальної площі землі до агрокліматичних зон.

У свою чергу, голова Держземагенства Сергій ТИМЧЕНКО озвучив пропозиції фермерів, які хочуть, щоб планований до створення Державний земельний банк видавав довгострокові кредити аграріям під не більш як 8% річних під заставу землі або довгострокової оренди.