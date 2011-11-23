Голодуючих чорнобильців охрестили «терористами»

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із громадськістю Донецької міськради.

Згідно з повідомленням, 22 листопада до міської ради надійшла інформація від правоохоронних органів про загрозу проведення на території Донецька терористичного акту. На думку правоохоронних органів, наметовий табір протестуючих чорнобильців «несе загрозу людям, які перебувають там, а також іншим жителям міста».

«За фактом терористичної загрози порушено кримінальну справу. У зв`язку з цим Донецька міська рада була вимушена звернутися до Донецького окружного адміністративного суду з проханням визначитися із заходами, які могли б захистити жителів Донецька у зв`язку із загрозою теракту», - говориться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що дії Донецької міськради «спрямовані на захист життя людей і дотримання правопорядку в Донецьку».

Влада Донецька «закликає з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, і сприяти підтримці миру і порядку в нашому рідному місті».

«Міська рада відкрита для постійного діалогу зі всіма громадськими і політичними організаціями й готова сприяти в захисті прав громадян у рамках своєї компетенції», - наголошується в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що «Донецька міська рада не ставила і не ставить за мету обмежувати права чорнобильців, які проводять акцію протесту біля будівлі Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада на прес-конференції заступник прокурора Донецької області Євген МАКСАКОВ оголосив, що в трьох областях - Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській з невеликою різницею в часі сталися вибухи саморобних вибухових пристроїв. «Події ці супроводжувалися анонімними записками, де відкрито висловлювалися погрози», а на одному з сайтів невідомий опублікував повідомлення про те, що вибух готується і на території Донецького регіону, повідомив заступник прокурора.

У зв`язку з цим в Донецьку було порушено кримінальну справу за ст. 258 ч. 1 Кримінального кодексу України (терористичний акт) і створено слідчо-оперативну групу, куди увійшли найбільш досвідчені співробітники всіх силових органів.

Довідка УНІАН. У Донецьку з 15 листопада в наметовому містечку біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду України голодують чорнобильці, вимагаючи виплати їм законних пенсій в повному обсягу і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Донецька міськрада на прохання СБУ 22 листопада подала до суду позов з проханням заборонити акцію протесту у зв`язку з терористичною загрозою.