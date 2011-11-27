Громадський порядок охоронятимуть козаки

Кіровоград. 25 листопада. УНІАН. На Кіровоградщині Світловодський міськвиконком дав дозвіл Громадському формуванню українського козацтва на здійснення охорони громадського порядку і благоустрою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Світловодської міської ради.

Отаман формування Євген КРУШИНА подав міській владі клопотання, в якому просив уповноважити козаків складати протоколи про адміністративні правопорушення, а саме за порушення правил торгівлі, утримання собак і котів, за несанкціоновану торгівлю, паління тютюнових виробів у заборонених місцях тощо. Громадське формування також працюватиме на публічних заходах, опікуватимуться пам’ятниками історії та культури.

Члени виконкому одноголосно підтримали ініціативу козаків, хоча ще під час засідання 9 листопада цього року Є.КРУШИНІ було відмовлено в дозволі. Як зазначено в повідомленні міськради, тоді козаки претендували на більш серйозні речі: перевірку номерів агрегатів транспортних засобів, контроль за перевищенням швидкості водіями, невиконання ними сигналів дорожнього руху, порушення правил перевезення людей тощо. Члени виконкому вирішили, що таку діяльність можуть здійснювати лише спеціально підготовлені люди.