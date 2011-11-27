У Дніпродзержинську затримано громадянина однієї із держав СНД

У Дніпродзержинську правоохоронці затримали 37-річного громадянина однієї із держав СНД, якого на батьківщині оголошено в розшук.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, затриманий перебував на території ...країни нелегально.

Іноземця розшукували правоохоронні органи своєї країни за скоєння шахрайських дій відносно громадян, з обранням йому запобіжного заходу – арешту.

Наразі зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання Дніпродзержинського міського управління міліції.

Вирішується питання щодо його подальшої екстрадиції з України.