Скільки в середньому заробив кожен українець у жовтні

У жовтні українці в середньому заробили на 8 грн менше, ніж у вересні: 2729 грн на кожного проти 2737 грн і на 407 грн більше, ніж у жовтні минулого року, повідомляє Держслужба статистики.

Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) також збільшилася за рік на 11,4%, але в порівнянні з вереснем-2011 кожен із нас став біднішим на 0,3% (або на ті ж 8 грн, враховуючи нульову інфляцію жовтня-2011). По галузях зарплата трохи знизилася у всіх, крім авіаторів - вони отримують більше за всіх: 9436 грн, або +0,1%, банкірів - 5547 грн, або +5,9%, держслужбовців - 3193, або +0,2% і рибалок - 1583 або +2,7%, повідомляє "Сегодня".

Фінансовий аналітик МЦПД Олександр Жолудь говорить, що у вересні зарплати були вищі, ніж у жовтні, за рахунок виплати квартальних премій, зазначаючи при цьому: «Такі коливання трапляються постійно (наприклад, в серпні було 2694, в липні - 2749.), Треба дивитися місяць до місяця минулого року, а ще краще - за відповідний період минулого року. За 10 місяців зростання склало майже 20% при інфляції 8,6%, хоча темпи збільшення зарплат знижуються, це пов`язано із загальним уповільненням економіки як у світі, так і в Україні».

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко більш песимістичний: на його думку, в економіці криза, тому бізнес-структури не можуть платити «білі» зарплати в колишніх обсягах, звідси і зниження. Обидва експерти прогнозують, що в листопаді середня зарплата буде на рівні жовтневої.