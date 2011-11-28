Тіло лідера кримських байкерів знайшли без голови

40-річний президент найбільшого в Криму мотоклубу «Островитяне» Олександр П’ятничко, який зник у середині жовтня, знайдений убитим неподалік Євпаторії. Його тіло знайдене без голови.

Про це пише «Комсомольская правда в Украине».

За інформацією видання, причиною злочину міг стати будівельний бізнес О.П’ятничка, що зводив міні-готелі.

У міліції є версія, що голову надали замовникам убивства як доказ виконаної роботи, а друзі О.П’ятничка не виключають, що злочин скоїв фанатик, який обезголовив людину з релігійних міркувань, зазначає газета.

Востаннє О.П’ятничка бачили по дорозі до Євпаторії. Байкер вирушив туди на своєму автомобілі Toyota. Одна з причин поїздки – владнати питання бізнесу. «Кажуть, крім клубу, П’ятничко серйозно займався будівельною справою і того разу вирушив доглянути ділянку під нову забудову», - пише видання.

О.П’ятничка шукали і правоохоронці, і мотоциклісти. Байкери об`їжджали кожне кримське село, розпитували, залишали оголошення про зникнення товариша, але все безрезультатно.

20 жовтня на одній з центральних вулиць Євпаторії було виявлено автомобіль О.П’ятничка - без документів і ключів.

Увечері 25 листопада міліція знайшла тіло байкера і його зниклі речі. «Черговому Сакського МВС зателефонувала невідома дівчина, - розповіли в прес-службі Сакського міського управління МВС. - Анонім розповіла, що, вигулюючи собаку, виявила барсетку на узбіччі траси Євпаторія - Мирний в районі озера Лиман. У сумці були водійські документи на ім`я зниклого і ключі від його автомашини».

Оперативники, прочесавши місцевість, знайшли тіло. Воно було в неглибокій могилі. Тіло О.П’ятничка за татуюванням на плечі впізнав його брат.

Перед смертю в байкера стріляли. Куля, випущена з пістолета, потрапила чоловіку в груди. Фахівці припускають, що це й послужило причиною смерті. Потім тіло обезголовили. Убивство сталося близько місяця тому, встановила міліція.