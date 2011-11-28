Банкір радить тримати депозити в гривні

На збільшення кількості пропозицій комерційними банками по депозитах вплинули три фактори.

Таку думку висловив скарбник одного з банків Василь Невмержицький в ефірі "Ера ФМ".

"Я вважаю, що є кілька факторів, що впливають на відсутність ресурсу, і чому ми бачимо в рекламі, що банки все більше і більше займаються залученням депозитів. Перше - це те, що з початку року комерційними банками повернуто Національному банку порядку 14,8 мільярда гривень. Це кредити рефінансування, які були отримані раніше, в 2008 році. Другий момент - це істотні темпи розвитку кредитування в Україні. За статистикою Національного банку, кредитні вкладення в економіку зросли з початку року на 10,3% і сягнули 798 мільярдів гривень. ... Третій аспект пов'язаний з тим, що Національний банк проводить політику стабілізації курсу долара по відношенню до гривні", - сказав він.На питання про те, в якій валюті зараз вигідніше тримати депозити, він відповів:

"Зараз я б порадив розміщуватися в гривні. Банки на поточний момент пропонують хороші ставки терміном на 1-3 місяці. Це не великі терміни, відповідно розміститися під ставку до 25% річних, вважаю, вигідно ... ми живемо в Україні, наша національна валюта - гривня, і гарантувати, що буде з іншими валютами - це під питанням".

Gazeta.ua