У Криму з'явиться сафарі-парк

Кримський уряд допоможе відкрити парк левів «Тайган» у Білогірському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ за дорученням прем`єр-міністра Криму Анатолія МОГИЛЬОВА провів зустріч із ініціатором створення сафарі-парку, директором приватного Ялтинського зоопарку «Казка» Олегом ЗУБКОВИМ.

П.БУРЛАКОВ зазначив, що уряд Криму зацікавлений у створенні великих туристичних об`єктів. «Рада міністрів готова до діалогу, й в рамках чинного законодавства має намір підтримувати й надавати всіляке сприяння відкриттю і розвитку привабливих об`єктів, які стануть візитною карткою і гордістю Криму», – зазначив перший віце-прем`єр автономії.

На зустрічі О.ЗУБКОВ повідомив, що вся необхідна документація для відкриття парку готова, проте процес оформлення землевідведення призупинено. «Відкриття сафарі-парку навесні наступного року під загрозою, тому що дуже багато часу займе проходження по інстанціях усіх цих документів», - сказав директор Ялтинського зоопарку. При цьому О.ЗУБКОВ переконаний, що «цей парк стане гідним об`єктом не лише Криму, України, але й Європи, оскільки такої колекції левів немає, але без підтримки органів місцевого самоврядування й уряду Криму парк довго не вдасться відкрити».

Учасники зустрічі розглянули процедуру оформлення земельної ділянки під сафарі-парк. П.БУРЛАКОВ повідомив, що всім інстанціям і органам влади буде дано доручення розглянути документи, що подаються, на отримання дозволу відкриття сафарі-парку в першочерговому порядку.

«Сьогодні за дорученням голови Ради міністрів А.МОГИЛЬОВА ми склали алгоритм вирішення цієї проблеми. Наступним кроком стане розпорядження або доручення голови уряду автономії, в якому будуть розписані конкретні заходи, виконавці, терміни та інстанції, які триматимуть цю ситуацію на контролі. Я думаю, що по сафарі-парку протягом 2–2,5 місяців відповідно до чинного законодавства всі питання буде вирішено», – зазначив перший заступник голови Ради міністрів Криму.

Крім того, зазначили в прес-службі, учасники зустрічі розглянули проблемні питання, пов`язані з діяльністю Ялтинського зоопарку «Казка». Зокрема, оформлення земельної ділянки, узаконення будов, збільшення потужностей каналізаційно-очисних споруд зоопарку, оптимізації під`їзних шляхів до закладу. «До початку курортного сезону всі проблеми необхідно вирішити й у лютому потрібно провести розширену нараду з усіма службами з цього питання», – зауважив П.БУРЛАКОВ.

Довідка УНІАН. Сафарі-парк у Білогірському районі Криму створюється О.ЗУБКОВИМ уже не один рік. На його території зараз живуть понад дві тисячі тварин і птахів, серед них - леви, ведмеді, жирафи, зебри.

Проте в квітні 2011 року прокуратура Білогірського району АРК порушила кримінальну справу «за фактом самовільного заняття понад 20 га землі під розміщення сафарі-парку». Протиправне використання землі - її огородження й розміщення вольєрів, стверджує прокуратура, завдало понад 350 тис. грн. збитків. Дії посадовців приватного підприємства кваліфіковані як самовільне заняття земельної ділянки й перевищення службових повноважень.

Республіканський комітет із земельних ресурсів у квітні стверджував, що О.ЗУБКОВ веде будівництво сафарі-парку в Білогірському районі Криму з порушеннями земельного законодавства.

«Земельна ділянка 32,47 га за межами населених пунктів Білогірської міськради використовується приватним підприємством «Ялтинський зоопарк «Казка» без правовстановлюючих документів. Об`єкти нерухомого майна, розташовані на ділянці, перебувають у власності О.ЗУБКОВА, проте частина земельної ділянки площею понад 20 га, на якій знаходяться розплідник тварин і вольєри, не оформлена законодавчо», - йдеться в прес-релізі.

Разом із тим, О.ЗУБКОВ заявляв, що «нічого не захоплював. Я придбав цілісний майновий комплекс - колишню військову базу, є рішення третейського суду, що підтверджує право власності. З 2006 року я зайнявся оформленням оренди на земельну ділянку, тоді як білогірська влада досі не знає, хто ж повинен виділяти цю землю - чи то міська рада, чи то райдержадміністрація. У мене маса проміжних рішень на користь майбутнього сафарі-парку, і ось, коли залишається рік до його відкриття, я дізнаюся про порушення кримінальної справи проти мене».