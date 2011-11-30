Чорнобильців-протестувальників «швидка» забирає прямо з зали суду

У Донецькому окружному адміністративному суді зараз триває суд над протестуючими інвалідами-чорнобильцями, одного з них - голову Донецької обласної організації інвалідів Чорнобильської катастрофи Миколу ГОНЧАРОВА, якому стало зле, забрала «швидка допомога».

Як повідомила УНІАН донецька правозахисниця Марія ОЛІЙНИК, вона була свідком того, як сьогодні о 15.00 в наметове містечко чорнобильців біля регіонального Пенсійного фонду прийшов судовий секретар і вручив голодуючим повістку до суду на 16.00.

З повістки стало відомо тільки те, що суд відбудеться за позовом Державної виконавчої служби.

Близько 20 інвалідів-чорнобильців на чолі з М.ГОНЧАРОВИМ прибули до суду на 16.00, однак до 18.04 чекали початку судового засідання.

М. ГОНЧАРОВ повідомив суду, що не ознайомлений зі змістом сьогоднішнього позову, також у нього до цих пір немає на руках рішення Донецького окружного адміністративного суду від 23 листопада про заборону акцій.

Він також подав клопотання з проханням перенести засідання суду на денний час будь-якого іншого дня, оскільки нинішнє почалося після виснажливих двох годин очікування, вже після завершення робочого дня (суд працює до 18.00). Крім того, М.ГОНЧАРОВ попросив перенести це вечірнє засідання, тому що чорнобильці прийшли в суд без юриста і без адвоката. Але суд не задовольнив клопотання чорнобильців.

За словами М.ОЛІЙНИК, інваліду-чорнобильцю М.ГОНЧАРОВУ стало в суді зле, і йому викликали «швидку допомогу».

Правозахисниця зазначила, що суд продовжив би засідання, але змушений був оголосити півгодинну перерву, оскільки позивачі (держвиконавці) не надали необхідних документів, на які посилаються у своєму позові. Саме для того, щоб позивачі привезли до суду необхідні їм папери, суд оголосив перерву.

М.ОЛІЙНИК заявила, що даний суд – «це знущання над інвалідами». «У нас в Донецьку діють якісь злодійські норми: суди чомусь засідають ночами. Так було, коли ухвалювали рішення про заборону масового святкування Дня незалежності на вулицях міста, коли заборонили всі акції, нібито у зв`язку із загрозою теракту, і нинішній суд теж відбувається у неробочий, темний час доби», - сказала правозахисниця.

Вона, а також учасниця цього судового засідання, член громадської організації «Союз литовців Донбасу» Сусанна СЕМЕЛЕВИЧ, повідомили, що під час судової перерви «швидка» на ношах відвезла з будівлі суду М.ГОНЧАРОВА, але незабаром довелося викликати «швидку допомогу» ще для одного чорнобильця-інваліда.

«Це нелюдське, звіряче ставлення до інвалідів, які були змушені довго чекати, а потім стояли, підперши стіни, в залі суду», - сказали очевидці події.