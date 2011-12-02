Пенсійний фонд на очах іде до банкрутства?

У Донецьку до акції протесту чорнобильців, яка проходить біля будівлі облуправління Пенсійного фонду, приєдналися члени незалежної профспілки підприємців Луганської області.

Про це УНІАН повідомив голова профспілки, член координаційної ради Народної ради України Ігор ЗАПРУДСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні відповідно до закону він подав до Донецької міськрада повідомлення про проведення з 1 грудня біля будівлі облуправління Пенсійного фонду безстрокового мітингу протесту.

«Цією акцією ми маємо намір привернути увагу громадських і державних інституцій до небезпечних явищ і процесів у Пенсійному фонді України, який на очах йде до банкрутства», - сказав І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

Він підкреслив, що у повідомленні про проведення акції підприємці Луганської області прямо зазначили, що «рахунки Пенсійного фонду ніхто не контролює, і вони просто розкрадаються».

«Ці дії загрожують національній безпеці України, тому що можуть залишити без коштів для існування не лише офіцерів, ветеранів і учасників війни, воїнів-афганців, чорнобильців, а й усіх пенсіонерів країни», - вказав І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

Він уточнив, що орієнтовна кількість учасників акції підприємців Луганської області, заявлена в повідомленні, - від 50 до 1000 осіб.

«Ми попросили Донецьку міськраду забезпечити охорону громадського порядку і безпеку учасників нашого безстрокового мітингу», - додав глава луганської профспілки.

Він ще раз підкреслив, що члени профспілки підприємців Луганської області приєдналися до мітингу чорнобильців, тому що «хочуть жити у вільній країні, хочуть розкрити очі людям, показати, що є свобода, є демократія, є нормальне життя».

«Ми законослухняні громадяни і хочемо примусити дотримуватися законів тих, кого ми найняли на роботу, - Президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду», - зазначив І.ЗАПРУДСЬКИЙ.