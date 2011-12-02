Завод ім. Малишева налагодив серійний випуск бронетранспортерів

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків) налагодило серійний випуск нових бронетранспортерів БТР-4, які в рамках контракту Україна постачає до Іраку.

Як повідомив в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, із самого початку реалізації контракту підприємство виступає «як головний співвиконавець «іракського замовлення».

Пілотна партія цих нових машин, розроблених Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ), відзначив М.БЄЛОВ, була виготовлена на виробничій базі ХКБМ за участі заводу ім. Малишева і відправлена до Іраку у квітні 2011 р. За його словами, в ході випуску цієї першої партії БТР-4 завод ім. Малишева виготовляв, зокрема, «дизельні двигуни і деталі ходової частини».

«Сьогодні завод ім. Малишева повністю освоїв серійне складання БТР-4», - повідомив М.БЄЛОВ.

За його словами, відтепер «лінійні і командирські» бронетранспортери БТР-4 для армії Іраку «будуть сходити з конвеєра заводу ім. Малишева».

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Перша партія БТР-4 в кількості 26 одиниць була відправлена з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р.