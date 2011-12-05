Співробітника ДАІ до смерті забили битами

У Донецькій області під час виконання службових обов'язків убито співробітника Державтоінспекції.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася в ніч з 4 на 5 грудня в Красноарміському районі Донецької області.

Під час несення служби на службовому автотранспорті на трасі «Донецьк-Дніпропетровськ» екіпаж із двох співробітників ДАІ помітив автомобіль «ВАЗ-2101», який рухався на великій швидкості, грубо порушуючи Правила дорожнього руху. Останній до того ж був технічно не справний - через відірваний глушник від автомобіля тягнувся шлейф іскр, відзначається в повідомленні.

Вимоги співробітників міліції зупинитися водієм автомобіля «ВАЗ-2101» були проігноровані, водій і пасажири зробили спробу втекти і повернули в бік села Гришино. У названому селі працівники Державтоінспекції наздогнали автомобіль і наказали громадянам, які перебували в ньому, вийти. Із салону на міліціонерів кинулися щонайменше четверо (дані уточнюються) зловмисників. Озброєні бандити завдали викруткою одному співробітникові ДАІ колото-різану рану грудей і побили бітами, завдавши травм, несумісних із життям. Другий співробітник встиг дістати табельну зброю і зробити постріл, яким був поранений один із нападаючих. Після цього злочинці зникли.

Завдяки оперативно введеному плану «Сирена», о 04.00 5 грудня підозрюваних у скоєнні цього злочину було затримано співробітниками міліції на кордоні з Дніпропетровською областю. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

У 28-річного загиблого молодшого сержанта міліції Олександра Білого залишилася дружина і донька, якій ще не виповнилося і двох років, уточнили в міліції.