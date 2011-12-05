Донецький губернатор каже, що в місті досі існує загроза теракту

У Донецьку і сьогодні потенційно існує загроза теракту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, відповідаючи на відповідне питання.

Він нагадав, що в Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях нещодавно сталися вибухи, порушено кримінальні справи за фактами теракту, а в Донецьку порушено кримінальну справу за фактом загрози терористичного акту.

Тому А.ШИШАЦЬКИЙ заявив, що «на сьогодні не розкрите реальне джерело, і доки не розкрите, кримінальну справу не буде закрито. Тому загроза потенційно існує і до цього моменту».

Губернатор повідомив, що «органи внутрішніх справ і навіть внутрішні війська несуть сьогодні посилену службу в Донецьку».

Водночас він відзначив, що в місті «у зв'язку з цим, щоправда, почастішали звернення і неврівноважених, і жартівників з приводу закладення муляжів, вибухів». Тому А.ШИШАЦЬКИЙ наголосив: «Враховуючи загальну ситуацію, у ще більшій напрузі сьогодні перебувають правоохоронці».

На запитання УНІАН, чи означає це те, що якщо не знайдуть джерело, то в Донецьку весь час існуватиме загроза теракту, відповів: «Я думаю, що знайдуть. У Макіївці ж знайшли. Я думаю, що і тут повинні знайти, роботи у нас ведуться».