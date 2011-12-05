Єврорегіон «Донбас» достроково прийняли в АЄПР

Єврорегіон «Донбас» прийнято в Асоціацію європейських прикордонних регіонів (АЄПР) достроково, оминувши дворічний статус спостерігача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Анатолій РЕПИЦЬКИЙ.

За його словами, Луганська область була уповноважена вести переговори про членство в АЄПР. «І я вважаю, що ми гідно презентували єврорегіон, – відзначив А.РЕПИЦЬКИЙ. – Результатом цієї роботи і стало рішення всіх 18-ти членів Виконавчого комітету про включення «Донбасу» в АЄПР». Наступним кроком має стати підписання Генеральною асамблеєю АЄПР відповідної угоди, відзначив він.

Заступник губернатора відзначив, що членство в АЄПР відкриє областям-учасницям єврорегіону доступ до участі в європейських проектах і програмах Євросоюзу з прямим фінансуванням цих програм, дає змогу презентувати свої проекти на європейському рівні, обмінюватися досвідом роботи розвитку прикордонних територій, а також підвищувати свою економічну культуру.

«Крім того, враховуючи нашу активну позицію, нас включили в робочу групу АЄПР з прикордонних територій. На сьогодні ми – єдині представники України в цій групі», – повідомив А.РЕПИЦЬКИЙ. Основні питання, якими займається ця група, стосуються облаштування прикордонних територій і розв’язання проблем екології.

Також заступник губернатора додав, що активна участь Луганської області в міждержавних робочих групах, створених при АЄПР, сприятиме перегляду домовленостей з РФ щодо транскордонної співпраці, облаштування пунктів пропуску через кордон, активізації прикордонної торгівлі.

А.РЕПИЦЬКИЙ також відзначив, що ініціатива про вступ в АЄПР походила саме від Луганської області. На сьогодні Асоціація є однією з найстаріших організацій з транскордонної і прикордонної співпраці. В рамках програми міжкордонної співпраці на 2007-2013 роки АЄПР передбачає витратити близько 312 млрд. євро на підтримку ініціатив держав-членів.

Як повідомлялося, Єврорегіон «Донбас» - міжнародна асоціація, договір про створення якої було підписано 29 жовтня 2010 року губернаторами Луганської області і Ростовської області РФ. Пізніше до єврорегіону приєдналася Донецька область.