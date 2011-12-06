Працівники Херсонського машзаводу знову пікетують губернатора

У Херсоні близько 500 працівників ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» пікетували будівлю місцевої обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники ХМЗ, як і два тижні тому під час акції перед будівлею ОДА, вимагали від обласної влади сприяння в "пробитті" на рівні МінАП участі заводу в державних програмах з розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включеної у ці держпрограми техніки іноземного виробництва.

Сьогодні для підтримки своєї позиції ініціативна група працівників ХМЗ збирала підписи колег під зверненням до народних депутатів і екс-генпрокурора, а нині радника генерального прокурора України Михайла ПОТЕБЕНЬКА.

Як повідомив генеральний директор підприємства Віктор СЛОБОДЯНЮК, протест має суто мирний характер і жодних активних акцій щодо виконавчих органів та інших установ вони не планують.

"Тут пішли розмови, мовляв, давайте знову захоплювати облдержадміністрацію, як у березні 2009 року, тоді нас почують. Це все провокації. Ті, хто прийшов сюди, нічого подібного не планують. Я навіть попередив правоохоронні органи про це і попросив всіх, хто закликатиме до якихось силових методів протесту, затримуватиме. Це - не наші люди", - сказав В.СЛОБОДЯНЮК.

Також директор ХМЗ повідомив, що у нього є дозвіл мерії Херсона на проведення мирних акцій до 1 січня 2012 року.

За словами присутніх, вони підтримують позицію керівництва підприємства і вимагають від держави розвивати вітчизняне виробництво сільгосптехніки, а не фінансувати колег із Росії, Білорусі та інших країн.

Водночас серед працівників ХМЗ ходять розмови про необхідність привернути більше уваги до своєї акції, тому деякі з них готові за прикладом чорнобильців почати голодовку.

Тим часом заступник губернатора Анатолій ХОМЕНКО, який займається питаннями, пов'язаними з промисловістю, коментуючи ситуацію на ХМЗ, відзначив: "Їм (дирекції ХМЗ - УНІАН) необхідно "довести" комбайн "Скіф" до серійного виробництва. Керівництво міністерства (аграрної політики і продовольства - УНІАН) готове купити пробну партію з 50 комбайнів "Скіф" за умови їх серійного складання і проходження всіх необхідних технічних випробувань в інституті ім. Погорелова». "Сиру" техніку ніхто купувати не буде", - заявив А.ХОМЕНКО.

Також віце-губернатор відзначив, що облдержадміністрація готова надати ХМЗ у цьому напрямі необхідну підтримку.

Сьогодні ж протест сільгоспмашинобудівників обмежився передачею зазначених вимог до приймальні губернатора області Миколи КОСТЯКА.

Як повідомляв УНІАН, власник ТОВ «ХМЗ» і ТОВ «БілоцерковМАЗ» Олександр ОЛЕЙНИК заявляв, що ухвалення законопроекту № 8764 «Про внесення змін до Закону «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», що перебуває на розгляді у Верховній Раді, вб'є вітчизняну галузь сільгоспмашинобудування.

За словами О.ОЛЕЙНИКА, цей законопроект, проголосований у Верховній Раді в першому читанні 7 жовтня, нівелює вимогу до вітчизняних виробників сільгосптехніки про те, що частка вироблених в Україні комплектуючих у складі їхньої продукції має становити не менш як 50%.

Розгляд законопроекту намічено на першу декаду грудня цього року.

Довідка. ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” було створене на базі виробничих потужностей ВАТ “Херсонські комбайни” в 2006 році.

Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів “Славутич”. З 2012 року підприємство повністю переходить на випуск комбайнів нового покоління «Скіф».