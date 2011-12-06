Для інтернет-торгівлі може знадобитися окремий закон

Законопроект «Про внутрішню торгівлю» спрямований на забезпечення цінової стабільності соціально-значущих товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту розвитку торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Ігор ГАРБАРУК під час круглого столу, присвяченого обговоренню даного законопроекту.

За його словами, законопроект спрямований не на врегулювання торгівлі, а на забезпечення покупців якісними товарами за прийнятними цінами, і перешкоджатиме неконтрольованому зростанню цін.

І.ГАРБАРУК відзначив, що цей документ позитивно позначиться на детінізації роздрібної торгівлі шляхом розвитку сучасних форматів магазинів, частка яких сьогодні становить 18%.

Він додав, що необхідність у розробці й ухваленні законопроекту зумовлена тим, що сьогодні норми, які регулюють торговельну діяльність, розкидані по законах і нормативних актах, а також відсутністю регулювання інтернет-торгівлі, браком кваліфікованих кадрів і забезпеченості торговельними площами.

На думку директора департаменту, законопроект сприятиме розв’язанню проблеми незаконного розміщення малих архітектурних форм, внаслідок чого Київ щорічно втрачає до 100 млн. грн. орендних платежів, врегулює відносини між власниками ринків і орендарями через введення обмеження маржі на оренду торгових місць на ринках.

Крім того, законопроект вводить норму, згідно з якою орендувати торгові площі від 200 кв. м зможуть лише суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Документ передбачає, що риба, м'ясо і птиця продаватимуться тільки в стаціонарних об'єктах торгівлі, а тютюн і сигарети — в спеціалізованих місцях. Законопроект також вводить заборону на отримання плати за надання маркетингових і рекламних послуг при реалізації соціально значущих продовольчих товарів.

Інтернет-торгівців планується зобов'язати мати офісні приміщення, аби споживачі змогли повернути неякісний товар чи звернутися з претензіями.

І.ГАРБАРУК також не виключив, що для регулювання діяльності інтернет-торгівлі буде створено окремий документ.

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.

Законопроект про внутрішню торгівлю №9443 зареєстровано в парламенті 10 листопада 2011 року.