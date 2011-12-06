Два річкові порти отримали статус "вікна на кордоні"

Уряд вніс зміни до переліку пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення, вивезення і переміщення транзитом товарів 1-24 груп, окрім підакцизних товарів, додавши до нього Миколаївський і Херсонський річкові порти.

Відповідне розпорядження №1207-р від 30 листопада 2011 року розміщено на офіційному сайті Кабінету Міністрів.

Дане розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.