Два річкові порти отримали статус "вікна на кордоні"
03:46, 06 грудня 2011Суспільство
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Уряд вніс зміни до переліку
Уряд вніс зміни до переліку пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення, вивезення і переміщення транзитом товарів 1-24 груп, окрім підакцизних товарів, додавши до нього Миколаївський і Херсонський річкові порти.
Відповідне розпорядження №1207-р від 30 листопада 2011 року розміщено на офіційному сайті Кабінету Міністрів.
Дане розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.
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