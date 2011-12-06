У Дорогичівцях подейкують, що смерть баби Параски «вішають» на Луценка

Управління Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області проводить перевірку обставин смерті Параски Королюк - символу Помаранчевої революції.

Як повідомляє газета "Сегодня" (274 від 6 грудня 2011 року), перевірку розпочато у зв`язку з відповідним депутатським запитом.

"Був депутатський запит із вимогою розібратися в обставинах смерті Параски Королюк. Прокуратура доручила міліції провести перевірку, яка підтвердила, що Параска померла своєю смертю. Чий запит перевірявся в міліції, говорити відмовилися", - пише газета.

Тим часом у рідному селі баби Параски - Дорогичівці - ходять чутки, що її хочуть викопати, а смерть Параски Королюк повісити на екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, оскільки після того, як у 2008 році її побила міліція, здоров`я різко погіршилося.

"Так говорять між собою люди. Кілька тижнів тому приїжджав слідчий із міліції, імені я не пам`ятаю, прізвище, здається, КАРДИНАЛ. Розпитував, як мама померла, чому, чим займалася напередодні", - цитує газета слова дочки баби Параски Світлани М’ЯСКОВСЬКОЇ. Саме вона доглядала за мамою в лікарні перед смертю.

Дочка Параски Королюк заявляє, що не має наміру давати свою згоду на ексгумацію тіла. "Ми шоковані. Сумніваються в причинах її смерті, але я не дам відкопувати свою маму нікому! Все одно ніхто нічого не доведе, хай лежить спокійно!", - заявила вона.

Водночас, вона вважає загадковою смерть своєї матері. "З тих пір, як її побили (бабу Параску побили співробітники держохорони, які не підпустили її до В.ЮЩЕНКА, - УНІАН) мама захворіла, а до того вона не була хвора. Вона з`їздила до Тернополя, її хтось викликав. А потім потрапила до лікарні. Але те, що причетний ЛУЦЕНКО - не вірю, вона його дуже любила", - стверджує С.М’ЯСКОВСЬКА.