Макіївський «Раскольніков» зарубав пенсіонерку сокирою

У м.Макіївка Донецької області працівники міліції затримали 17-річного хлопця, який зарубав сокирою і пограбував 75-річну жінку.

Про це повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у своїй квартирі в кварталі «Шахтарський» у Центрально-Міському районі м. Макіївки з рубаною раною голови був виявлений труп 75-річної пенсіонерки. Працівниками карного розшуку і сектору дільничних інспекторів міліції за підозрою в скоєнні вбивства був затриманий 17-річний раніше судимий знайомий пенсіонерки.

Затриманий зізнався, що, перебуваючи в квартирі жінки, з метою заволодіння грошима, сокирою заподіяв господині тяжке поранення, від якого вона померла на місці. Підозрюваний також повідомив працівникам міліції, що забрав у своєї жертви 280 грн.

На даний момент підозрюваному судом обирається запобіжний захід.