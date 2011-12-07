Ахметов обіцяє інвестувати в економіку

Президент компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ пообіцяв інвестувати в економіку країни, щоб добитися гідного життя для кожного українця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в Єнакієвому Донецької області перед запуском нової доменної печі на Єнакіївському металургійному заводі.

«Наша мета – економічне зростання. Ми повинні забезпечити гідну роботу, гідну зарплату, гідне життя для кожного громадянина України. Але без інвестицій цього добитися неможливо», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він пообіцяв: «Ми інвестуватимемо в гірничо-металургійний комплекс, створюватимемо робочі місця, щоб наші підприємства виграли чемпіонат світу із собівартості, чемпіонат світу із якості й чемпіонат світу з продажу».

При цьому Р.АХМЕТОВ підкреслив, що «якщо ми ці три речі виграємо, то ми обов'язково виграємо чемпіонат світу із зарплат. Це наша мета, й ми до цього прагнемо».

Говорячи про екологічний чинник у металургійному виробництві, президент СКМ зазначив: «Усі наші інвестиції спрямовані на гідну зарплату й гідне життя, а гідне життя, це означає - здоров'я кожного громадянина нашої країни, підприємства, міста, регіону».

«Ці інвестиції й передбачають, що шкідливих викидів у атмосферу буде менше, а виробляти сталі ми будемо більше», - сказав Р.АХМЕТОВ.