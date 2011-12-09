Мораторій на продаж сільгоспземель планується продовжити до 2013 року
Заявляє голова профільного комітету ВР
Мораторій на продаж земель сільського господарського призначення планується продовжити до 2013 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій КАЛЕТНІК (фракція Партії регіонів).
Він зазначив, що в Комітеті доопрацьовано для розгляду в першому читанні проект закону «Про ринок землі».
За його словами, в законопроекті передбачено запровадження ринку землі з січня 2013 року. Він додав, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. «Держава виступає покупцем у статусі органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади», - додав він.
Депутат наголосив, що передбачається створення Державного земельного банку. Г.КАЛЕТНІК підкреслив, що в законопроекті передбачено, що одна особа зможе купити не більше 100 га землі.
Він також поінформував, що даним законопроектом пропонується обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична чи юридична особа зможуть орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області – не більше 5% земель сільгосппризначення.
При цьому він додав, що дана особа має бути обов’язково зареєстрована за місцем розташування землі.
Водночас голова профільного комітету звернув увагу, що при тому, що в законопроекті передбачено запровадження ринку землі з 2013 року, але вже з дати ухвалення закону землі не сільськогосподарського призначення продаватимуться на аукціонах.
Г.КАЛЕТНІК висловив сподівання, що парламент до кінця сесії (поточна сесія закінчується в середині січня 2012 року – УНІАН) ухвалить даний законопроект як закон.
На уточнююче запитання журналістів, що буде в період з 1 січня 2012 року (з цієї дати закінчується мораторій на продаж землі сільгосппризначення – УНІАН) до дати підписання Президентом України ухваленого ВР закону, Г.КАЛЄТНІК відповів, що не буде нічого, бо продаж землі сільгосппризначення буде неможливим, оскільки немає механізму продажу землі.