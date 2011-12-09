Нацбанк може пом'якшити політику
04:01, 09 грудня 2011Суспільство
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"Очікуються валютні подушки"
НаціональнийбанкУкраїни може переглянутимонетарнуполітикувбікпом'якшення вIкварталі 2012р. Проце напрес-конференціїзаявиладиректоргенеральногодепартаментугрошово-кредитноїполітикиНБУОленаЩербакова,передаєРосБізнесКонсалтинг.
"УIкварталі 2012р. маєсенспом'якшитинашуполітику.Другийквартал -завжди більшвдалий", -зазначила О.Щербакова.
Вонанагадала,щонаближаєтьсяЄвро-2012."Такимчином, очікуютьсявалютніподушкидляекономікиУкраїни.За нашимиоцінками, збільшатьсявалютнінадходженнявУкраїну.II-IIIкварталиповиннібутивдалимидляекономіки", -зазначилавона.
Ціфактори, за словамиО.Щербакової, дозволятьНБУпом'якшитигрошовуполітику.
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