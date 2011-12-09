Рятувальники витягнули з дна 18-метрової криниці 72-річну пенсіонерку

У селі Щеборівка Красилівського району на Хмельниччині рятувальники витягнули з 18-метрової криниці 72-річну пенсіонерку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні МНС в області, інцидент стався сьогодні. До рятувальників зателефонували сусіди, які розповіли, що бабуся знаходиться по пояс у воді на дні колодязя і потребує допомоги.

На місце події невідкладно прибули співробітники МНС, які спустилися на дно колодязя, обв`язали літню жінку мотузкою, після чого підняли її наверх.

Лікарі «швидкої допомоги» оглянули потерпілу та з попереднім діагнозом «переохолодження» доправили у районну лікарню.