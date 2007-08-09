Томенко назвав ідею Черновецького ”міліцейською”

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що Міністерство юстиції України має відреагувати на ініціативу мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО заборонити дітям, які не мають київської реєстрації, навчатися в школах міста.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що така пропозиція Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є “міліцейською ідеєю”. “Міністерство юстиції має на це відреагувати. Тим більше, що міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ був одним з ініціаторів відміни прописки”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Крім того, за його словами, спостерігаються “дуже сумні” тенденції до монополізації і централізації управління в Києві закладами охорони здоров’я і освіти.

М.ТОМЕНКО зазначив, що Київська міськдержадміністрація повністю забрала управлінські повноваження у районів міста. За його словами, це призведе до того, що призначення директорів шкіл, визначення освітніх програм, всі адміністративні питання буде вирішувати місто. “Я не ідеалізую владу районів міста Києва, але вважаю це абсурдом”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Київська міська рада прийняла рішення про перепідпорядкування навчальних закладів безпосередньо міській адміністрації.