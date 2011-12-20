На новорічному ранку в Криму помер Дід Мороз

64-річний актор, який грав роль Діда Мороза, помер днями в Сімферополі на дитячому ранку, присвяченому Дню Святого Миколая, повідомило сьогодні «Кримське інформаційне агентство». Заслужений діяч мистецтв Криму Григорій Бєлоусов вийшов на сцену, заспівав пісню, почав говорити текст, і йому стало зле.

«Він пішов зі сцени, спустився вниз і впав», - повідомив один із організаторів ранку, художній керівник ансамблю «Фантазери» Микола АБРАМЕНКО.

За його словами, лікарі приїхали швидко, але врятувати актора не вдалося: чоловік помер у машині «швидкої допомоги».

На ранок прийшли близько 200 дітей, незважаючи на інцидент, захід продовжили. «Через сльози», - сказав М.АБРАМЕНКО.

Минулого року в Г.Бєлоусова був інсульт, але він усе одно хотів виступати на сцені й багато репетирував.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ранок організували кримські «регіонали».

Це не перша смерть «Діда Мороза» в Криму - минулого року 45-річний актор помер через проблеми із серцем на ранку в одній зі шкіл Феодосії.