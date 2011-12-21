Янукович: ми скоротимо суми на обслуговування зовнішнього боргу

На обслуговування зовнішнього боргу у 2012 році буде спрямовано 61 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час підсумкової прес-конференції заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Наступного року ми скоротимо суми на обслуговування зовнішнього боргу. Якщо в цьому році ми на обслуговування заплатили 89 млрд. грн., то в наступному році це буде лише 61 млрд. грн.», - зазначив глава держави.

За його словами, Україна має можливості, «щоб з оптимізмом дивитись у майбутнє».

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що наступного року дефіцит бюджету буде скорочено з нинішніх 3,5% до 2,5%.