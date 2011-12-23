Терьохін: Рада фактично повернула корупційну схему — бартер

Дозволивши частково платити податки в Україні у натуральній формі, Верховна Рада тим самим збільшила ймовірність здійснення корупції, фактично повернувши в економіку України поняття бартеру.

Таку думку висловив ZN.UAекс-голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики народний депутат Сергій Терьохін, коментуючи прийнятий парламентом закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (про деякі питання сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції).

Зокрема законом (реєстр. №9358) дозволяється інвестору «при виконанні угод про розподіл продукції при користуванні надрами, передавати частину прибуткової продукції в рахунок сплати податків, тобто платити податки у натуральній формі».

При цьому право визначати механізм такої сплати податків надається Кабінету міністрів України.

С.Терьохін пояснює, що, по суті, цей закон стосується і чорноморського шельфу, і титану, і найбільших в Європі уранових покладів.

«Держава віддає у концесію свої природні копалини, і за це розраховує отримати певну суму грошей. А в цьому законі дивовижна річ — виходить, що компанія, яка отримала в концесію природні копалини, може платити податки цими ж копалинами. Таким чином, тепер бюджет держави буде отримувати податки не грошима, а, припустимо, — вугіллям, газом або нафтою, мінеральною водою, золотом, а може отримувати титаном. Напевно, це дуже зараз потрібно уряду?.. Адже виплатити цими натуральними продуктами людям зарплату навряд чи вийде. Тому доведеться ці копалини продати. А продати — куди, і навіщо взагалі? Адже уряд не комерційна організація, аби займатися цими оборудками, і за якою ціною», — говорить він.

За словами С.Терьохіна, якраз на цьому етапі — визначення ціни — і виникає ефект корупції. Оскільки незрозуміло, за якою саме ціною потрібно прийняти від компаній цю продукцію в якості податків.

«У нормальній ситуації, КМУ, якщо потрібні йому ці продукти, він отримує гроші податками, оголошує тендер і купує їх у того, хто запропонує кращі умови. А в цьому ж випадку уряд прив`язаний до ціни постачальника-концесіонера, і закон про тендери не працює», — пояснює народний депутат.

Ще один нюанс, говорить він, — податковий: якщо уряду платити податки в натуральній формі, то тоді за іншими статтями ПК ці операції повинні обкладатися податками.

«Таке враження, що закон писали досить недалекі (автор — народний депутат від ПР Юрій Каракай, — ред.), але досить жадібні люди. Причому якщо подивитися на історію його прийняття, він „просвистів“ просто в порушення всіх регламентних норм через ВР... Так що це ще раз підтверджує тезу, що „про що якби уряд не говорив, завжди мова йде про особисті гроші“, — резюмує С.Терьохін.