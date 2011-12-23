Завтра у Києві - до 7° морозу

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

У Криму та Приазов`ї сніг та мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у східних областях невеликий сніг, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без опадів, лише вдень на заході невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с, в Криму, Приазов`ї та Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатському регіоні 9-14°, вдень 0-5° морозу, у Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі до 5° тепла.

У Київській області у суботу - без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.