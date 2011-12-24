Завтра Україні обіцяють до 5° морозу

Завтра, 25 грудня, в окремих регіонах України очікується невеликий сніг.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, невеликий сніг буде у західних, вночі і в східних областях, Приазов`ї та в Криму, а вдень також місцями у північних областях; на решті території без опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, на південному сході північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя до 12°; вдень 0-5° морозу, в західних областях та на крайньому півдні 1-3° тепла.

У Києві та Київській області в неділю хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 3-8°, при проясненнях місцями 10-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.