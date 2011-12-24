Дружина Іващенка запевняє, що її чоловіка в СІЗО лікувати й не думали

Дружина колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА Валентина ІВАЩЕНКО звинувачує генерального прокурора Віктора ПШОНКУ у поширенні неправдивої інформації про те, що її чоловікові у СІЗО та за його межами надається необхідне й повне лікування.

Про це В.ІВАЩЕНКО заявила УНІАН з приводу коментарів В.ПШОНКИ щодо лікування її чоловіка та екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА (Генпрокурор 22 грудня заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО та В.ІВАЩЕНКО в необхідному обсязі отримують лікування – УНІАН).

«Валерій Володимирович був обстежений за межами СІЗО, і це єдине, що відповідає дійсності із висловленого ПШОНКОЮ з приводу стану здоров’я мого чоловіка», - сказала В.ІВАЩЕНКО. При цьому вона додала, що за результатами обстеження у її чоловіка було виявлено суттєве погіршення стану здоров’я, і лікарі наголосили, що в разі ненадання лікування у стаціонарних умовах під наглядом фахівців, яких немає у слідчому ізоляторі, це може призвести до незворотних наслідків.

«А що стосується лікування, про яке привселюдно і на всю країну запевняв генпрокурор, то воно не проводилося і не проводиться до цього дня ні в СІЗО, ні за його межами. Замість нього моєму чоловікові тюремні лікарі роблять лише ін’єкції, які на недовгий час вгамовують у нього гострий біль у хребті», - наголосила В.ІВАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА погіршився, однак суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".