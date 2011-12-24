На Харківщині скажені тварини покусали 85 людей

На Харківщині за січень-листопад 2011 року від укусів (ослинень) скажених тварин постраждало 85 осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

Крім того, курс щеплень проти сказу призначено 760 постраждалим.

У цілому за 11 місяців поточного року в лікувально-профілактичні заклади Харківської області за медичною допомогою через укуси тварин звернулися більше 5,2 тис. осіб – на 5,8% (на 322 осіб) менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Із них 51,7% (2,7 тис. осіб) - мешканці Харкова.

Від укусів безпритульних тварин постраждали 1,9 тис. осіб (36%) від загальної кількості), у Харкові – майже 1,5 тис. осіб (54,1%).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на міського голову Геннадія КЕРНЕСА, притулок для бродячих тварин планують відкрити в Харкові в травні 2012 року. Він зазначив, що в притулку можна буде розмістити до 500 тварин. Установа розташовуватиметься по проспекту Гагаріна, 358.