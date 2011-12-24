Поїзд Дніпропетровськ-Москва затримався через «замінування»

17:44, 24 грудня 2011
Суспільство
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Вибухівку шукали півгодини

Через неправдиве повідомлення про замінування на 35 хвилин було зупинено рух поїзда Дніпропетровськ-Москва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні внутрішніх справ на Придніпровській залізниці.

За інформацією правоохоронців, в субботу о 13:15 на телефон 102 надійшло повідомлення від невідомого про замінування потягу, який в цей час перетнув залізничний міст через Дніпро у Дніпротеровську.

Потяг було негайно зупинено. За кілька хвилин на місце події прибули працівники спецпідрозділів МНС і МВС, які перевірили всі вагони, проте вибухівки не виявили. Пасажирів на час перевірки не евакуювали .

Через 35 вилин поїзд вирушив за вказаним маршрутом.

За даними Управління МВС на Придніпровській залізниці, цього року це вже шостий подібний випадок анонімного «замінування» вокзалу або інших структур залізниці.

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