У міліції пояснили, чому затримали активістів, які катались на каруселі

Столична міліція повідомила про затримання сьогодні на Хрещатику п’ятьох молодих людей, які, катаючись на дитячих каруселях, розгорнули плакати в підтримку масових подій у Російській Федерації.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю в м. Києві, серед затриманих - четверо дівчат та один хлопець.

«Дитячі атракціони, які група активістів використовувала не за призначенням, встановлено навпроти станції метро «Хрещатик» у рамках новорічної виставки для дітей-сиріт, яка саме проходить поруч, у приміщенні КМДА», - зазначили в міліції.

У ВЗГ повідомили, що затриманих доставлено до Територіального відділу міліції №4 Шевченківського райуправління, де на них складено протоколи та відпущено під зобов’язання з’явитися до суду для розгляду їхньої справи.

У міліції висловили переконання, що «молоді порушники цілком свідомо пішли на порушення чинного законодавства, знаючи, що їхні дії невідворотно потягнуть за собою втручання правоохоронних органів. Цілеспрямовано йдучи на конфлікт з Законом, вони мали єдину мету – привернення уваги засобів масової інформації та громадськості до своєї організації».

При цьому столична міліція нагадала, що 39 стаття Конституції України передбачає право кожного громадянина на мирні зібрання «лише без порушень громадського порядку».

Як повідомляв УНІАН, ВГО «Коаліція учасників помаранчевої революції» спільно з «Чорним комітетом» провели флеш-моб на підтримку російської опозиції.

За словами організаторів, акція була спрямована проти виборчих «каруселей», під час якої мітингувальники розгорнули плакати «Ні фальсифікаціям!» на новорічній дитячій каруселі, що розміщена у Пасажі на Хрещатику.

В російській столиці в суботу відбувся багатотисячний мітинг, учасники якого виступили проти фальсифікацій на виборах до Держдуми РФ 4 грудня.