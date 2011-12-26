Затверджений парламентом бюджет посилить рецесію?

Затверджений Верховною Радою України минулого тижня бюджет є популістським і посилить економічну рецесію в країні.

Таку думку УНІАН висловив експерт, голова ВОО «Спільна мета» Руслан БОРТНІК.

«Бюджет 2012 року виконаний в кращих традиціях соціального популізму, який особливо проявляється в рік виборів. Привид виборів до Верховної Ради України, які відбудуться восени 2012 року, мав на Бюджет помітний вплив», - наголосив експерт.

На його переконання, влада в умовах економічної рецесії намагається утримати соціальні стандарти і навіть задобрити бюджетників перед виборами.

«Саме тому заплановане підвищення заробітних плат і пенсій на 20-30% розбито на 5 етапів протягом 2012 року. Таким чином, партії влади гарантовано щонайменше 5 позитивних інформаційних приводів впродовж року, передостанній з яких буквально за 20 днів до виборів», - вважає Р.БОРТНІК.

З цим же, зазначає він, пов’язані й «косметичні» скорочення витрат на Президента, Кабмін і парламент.

«Такий підхід до формування державного бюджету, векторів розвитку країни, згубний; є однією з причин економічної деградації України. Адже в спробах збереження соціальних пільг і рейтингів влада не реформує державний механізм управління – головне джерело економії, і, що найгірше, скорочує фінансування стратегічних напрямків розвитку та державних проектів», - зауважив експерт.

«Так 1,1 млрд. грн. в цьому році недоотримав вітчизняний ВПК на проектування и виробництво вітчизняного корвету, ракетного комплексу и військово-транспортного літака. Більше того, у порівнянні з минулим роком, найбільше скорочення державних витрат відбулося в галузі науки та освіти – профільне міністерство «урізали» на 1,7 млрд. грн.», - констатував Р.БОРТНІК.

На його думку, в кінцевому результаті це призведе до чергового витка економічної рецесії, і посилення технологічного відставання від провідних країн світу.