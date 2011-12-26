Українцям обіцяють подорожчання бензину, горілки і цигарок

Бензин подорожчає до середини січня на 15-16 коп./л (А-95 - в середньому до 10,45 грн./л), дизпальне - на 4-8 коп. (9,70-9,85).

Такий прогноз про ситуацію на цьому ринку зробив для газети «Сегодня»аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

За його словами, на 8,9% зростуть з 1 січня акцизи на бензин і дизпальне: відповідно на 16 євро/тонна і на 3,7-8 євро/тонна.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій КУЮН прогнозує, що у січні ціни не зміняться - тільки з лютого. За його словами, взимку знижується попит на пальне, і торговці сплатять акциз за рахунок свого прибутку.

За інформацією газети «Сегодня», оскільки днями Верховна Рада прийняла закон про підвищення акцизу на спиртне і сигарети у середньому на 8,9%, з січня літр чистого спирту подорожчає на 3,75 грн., або плюс 0,75 коп. на півлітровій пляшці, акциз на натуральні та ігристі вина збільшиться на 19-28 коп., на пиво - на 6 коп./л. Сигарети без фільтру зростуть у ціні на 3,83 грн. (за 1000 шт.), з фільтром - на 8,56 грн. У роздрібній торгівлі це може підняти ціну на 15-20 коп. за пачку цигарок без фільтру (наприклад, «Прима» коштуватиме 4,20 грн.) і на 35-40 коп. на пачку з фільтром («Мальборо» - 12,40, зараз – 12 грн., «Кемел» - 10,90, зараз - 10,50 грн.).

На думку віце-президента Української торговельно-промислової конфедерації (до її складу входять виробники спиртного і тютюну) В’ячеслава СОКЕРЧАКА, горілка подорожчає лише в недорогому сегменті (26-32 грн. за 0,5 л), і не більш, ніж на 40-50 коп. За його словами, на преміальні сорти (40-50 грн./пляшка) ціну навряд піднімуть, інакше народ перейде на «тіньову» горілку і самогон. Він вважає, що на зростання вартості вина і пива акциз не вплине.

Водночас експерти заявляють, що чекати підвищення цін на спиртне і сигарети вже з 1-2 січня не варто, оскільки приблизно ще два тижні після збільшення акцизу торгівля продає старі запаси, і ціни зміняться тільки з середини зими.