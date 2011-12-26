У Кременчуці прихожани пікетували єпархію УПЦ МП

Сьогодні в Полтавській області прихожани Свято-Покровського храму Градизька приїхали в управління Кременчуцької єпархії просити скасувати указ єпископа МИКОЛАЯ, який без пояснень зняв із посади отця НЕКТАРІЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, єпископ Кременчуцький МИКОЛАЙ видав указ про звільнення й переведення в Потоцький монастир настоятеля Свято-Покровського храму Градизька отця НЕКТАРІЯ.

Прихожани храму негативно сприйняли новину про зміну отця.

«Отець НЕКТАРІЙ за короткий час здобув високий духовний авторитет і пошану. Незважаючи на свій вік, він може дати пораду тим, хто її потребує. Він капітально відремонтував храм і наблизив його до людей. Храм із обідраними стінами й дірявим дахом став справжнім божим домом», - зазначив прихожанин храму, переможець телепроекту «Народна зірка» Сергій ЛОБ.

Жителі Градизька повідомили, що приїхали в єпархію, щоб дізнатися, чому усунули від служби їхнього отця, й вимагали повернути його на прихід.

«До отця НЕКТАРІЯ потягнулися люди. Він дає їм віру в Бога. Коли він прийшов служити, то в церкву ходили одиниці, а сьогодні - сотні. Просто прибрати й не запитати про це громадськість, прихожан, самого отця НЕКТАРІЯ - це не по-людськи виходить. Ми прийшли із миром. Він (єпископ Кременчуцький МИКОЛАЙ), звичайно ж владика, й має право розпоряджатися кадрами, але він же повинен прислухатися до думки людей», - сказав один із прихожан.

Ще одна жінка говорить, що прихожани вже склали лист до єпископа з вимогою залишити їм отця. Таке прохання вже підписали понад 500 людей.

Мер Градизька Василь КОМПАНІЄЦЬ сьогодні також приїхав відстоювати інтереси прихожан. Проте єпископ не відразу прийняв його. Мер і меценати довгий час очікували зустрічі в коридорі єпархії.

Після того, як прихожани почали активно вимагати зустрічі з єпископом, він запросив до себе лише мера. Після цього мер повідомив, що на отця НЕКТАРІЯ в єпископа немає жодних скарг і звільнення - особиста ідея єпископа.

Прихожани просилися на прийом до єпископа, проте він їх не прийняв. Він вийшов зі свого кабінету, сів у машину й поїхав.

Прихожани ж повідомили, що вони не впустять нового отця служити в їхньому храмі. Вони ще раз звернуться до єпископа з проханням скасувати свій указ і готові масово їхати до Києва й добиватися правди та допомоги у керівництва УПЦ.